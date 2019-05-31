فياريال يمدد عقد مدربه كاييخا لمدة عامين

أعلن فياريال المنافس في الدوري الإسباني لكرة القدم، عن تمديد عقد مدربه خافي كاييخا لمدة عامين.

وكان كاييخا تعرض للإقالة من منصبه كمدرب للفريق في العاشر من ديسمبر الماضي، لكنه عاد إلى النادي بعد 50 يومًا ليخلف المدرب السابق للفريق لويس غارسيا.

وجاءت عودته إلى الفريق لتشهد فوز فياريال بعشر مباريات من 23 خاضها تحت قيادته، كما أنه تمتع بدعم كبير من رئيس النادي فرناندو رويغ.

ويأتي تعيين كاييخا كمدرب بصفة دائمة للفريق، بعد الأخبار التي ربطت فياريال بالتعاقد مع كيكيه سيتيان الذي رحل عن تدريب ريال بيتيس ، وخلال 88 مباراة خاضها كاييخا في تدريب فياريال، فاز بـ 35 مباراة وتعادل 24 وخسر 29.

وكان كاييخا لعب لفياريال لمدة سبع سنوات، حيث ساعد الفريق على الوصول إلى قبل نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2006.