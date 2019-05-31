كونتي مديراً فنياً لإنتر ميلان مقابل 11 مليون يورو

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي صباح يوم الجمعة أن أنطونيو كونتي المدرب السابق ليوفنتوس وتشيلسي الإنجليزي، سيصبح المدير الفني الجديد للفريق.

وذكر ميلان في بيانه: مدرب صاحب عزيمة وطموح، انطونيو كونتي يبدأ الآن مغامرته مع إنتر ميلان، جاء الإعلان عن التعاقد مع كونتي بعد يوم واحد من إقالة المدرب السابق لوتشيانو سباليتي في نهاية موسمه الثاني مع الفريق.

وقال ستيفين تشانغ رئيس إنتر ميلان :واثق من أن كونتي سيساعدنا على تحقيق أهدافنا وتنفيذ مهامنا الثابتة دائما، وهي جعل الفريق أحد أفضل الأندية على مستوى العالم مجددا. وقال كونتي "49 عاما" :فاصل جديد في حياتي بدأ.

وأنهى إنتر ميلان الموسم، يوم الأحد الماضي، في المركز الرابع ليتأهل لدوري أبطال أوروبا، وهو هدف حققه سباليتي في العام الماضي، ولكنه فشل في التأهل من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا كما ودع فريقه بطولة الدوري الأوروبي من دور الستة عشر.

وطرح اسم أنطونيو كونتي، المدير الفني السابق للمنتخب الإيطالي والذي لم يحظ بعمل منذ إنهاء عقده مع تشيلسي.

ويرى أغلب المعنيين بكرة القدم في إيطاليا أن الاستعانة بكونتي بمثابة تهديد لزعامة يوفنتوس الذي احتفل هذا الموسم بلقبه الثامن على التوالي في الدوري المحلي، ويبحث الفريق عن قيادة جديدة بعد رحيل مدربه ماسيميليانو أليغري.

ولعب كونتي 13 موسما كلاعب خط وسط وخاض أول تجربة له في مجال التدريب مع اريزو ثم انتقل لتدريب اتالانتا وسيينا، وتحول كونتي لتدريب يوفنتوس في 2011 وفاز معه بثلاثة ألقاب متتالية في الدوري الإيطالي.

وشهدت مسيرة كونتي الاحترافية كلاعب في يوفنتوس العديد من الإنجازات، حيث فاز بخمسة ألقاب في الدوري الإيطالي بجانب لقب دوري أبطال أوروبا في 1996.

وفي الوقت الذي قاد فيه أليغري فريق يوفنتوس للفوز بخمسة ألقاب أخرى في الدوري الإيطالي، فإن كونتي انتقل لتدريب منتخب إيطاليا وفي 2016 انتقل لتشيلسي وفاز معه بلقب الدوري وكأس الاتحاد، لكن النادي الإنجليزي أطاح به بعدما أنهى موسم 2018 في المركز الخامس، ولم يكشف إنتر ميلان عن تفاصيل التعاقد مع كونتي، ولكن من المتوقع أن يبلغ راتبه السنوي 11 مليون يورو ، وهو نفس المبلغ الذي كان يتقاضاه في تشيلسي.