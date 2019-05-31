محمد صلاح: هاري كين كان هداف إنجلترا قبل مجيئي

أكد الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، أنه يتمنى مشاركة النجم الإنجليزي هاري كين، مهاجم توتنهام، في المباراة التي تجمع الفريقين، يوم السبت، في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان غاري لينيكر أجرى مقابلة مع صلاح "26 عاما" لقناة "BT Sport"، وسأله عما إذا كان يرغب في أن يغيب كين عن النهائي، ورد محمد صلاح قائلا: هل يمكنني أن أسأل لماذا تسألني هذا السؤال؟

وأضاف: أفضّل أن يلعب. إنها منافسة جيدة عندما تلعب ضد الأفضل، هاري كين لاعب جيد ، لقد أثبت ذلك لسنوات عديدة، إنه أفضل هداف للفريق، وكرة القدم الإنجليزية.. قبل مجيئي "ضاحكا".

وواصل: أنا آسف.. لذلك، من الجيد أن يكون هاري كين في النهائي، إنه أمر جيد.

وأشارت وسائل الإعلام الإنجليزية إلى أن هاري كين بات جاهزا للمشاركة في نهائي دوري الأبطال، بعد إصابته في الكاحل أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، أبعدته عن الملاعب منذ 4 أبريل الماضي.