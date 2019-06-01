القبض على امرأة باعت تذاكر مزورة لنهائي دوري الأبطال

ألقت الشرطة الإسبانية القبض على امرأة أثناء بيع تذكرتين مزورتين لمباراة نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم التي تجمع الليلة بين ليفربول الإنجليزي ومواطنه توتنهام.

وحاولت المرأة بيع التذكرتين مقابل 8 آلاف و400 يورو لأحد المشجعين في محيط استاد واندا متروبوليتانو معقل أتلتيكو مدريد. ودفع المشجع بالفعل المبلغ للمرأة لكنه اكتشف بعدها أن التذكرتين مزورتان ليبلغ الشرطة التي ألقت بدورها القبض على المرأة.

يأتي هذا في الوقت الذي ذكرت فيه هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) أن حوالي 70 ألف مشجع من إنجلترا توجهوا إلى مدريد لمشاهدة المباراة النهائية لدوري الأبطال.

وفي وقت سابق، ألقت الشرطة الإسبانية القبض على أربعة مشجعين بريطانيين بسبب العديد من الاعتداءات في وسط مدريد والتي تم اكتشافها بواسطة الجهاز الأمني الخاص الذي تم نشره في شوارع العاصمة.

وتورط المشجعون الأربعة في اعتداءات مختلفة، من بينها الاعتداء على رجال من الشرطة الإسبانية، ومن المقرر أن يتم نشر أعداد هائلة من رجال الشرطة تقدر بنحو 4 آلاف و700 فرد أمن، في شوارع مدريد وفي جميع أنحاء العاصمة الإسبانية لضبط الأمن خلال المباراة النهائية التي تقام في استاد واندا.