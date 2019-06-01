المشجعون الإنجليز يجتاحون شوارع مدريد قبل النهائي

تجمع الآلاف من جماهير ليفربول وتوتنهام الإنجليزيين في العاصمة الإسبانية مدريد قبل مواجهتهما المرتقبة يوم السبت في نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، وكثيرون منهم بحثوا بشدة عن تذاكر لحضور المباراة.

وفي ساحة بويرتا دل سول وسط العاصمة، رفع عدة شبان لافتات كتبوا عليها "نشتري تذاكر"، فيما هتف أنصار الطرفين.

وأوقفت الشرطة الإسبانية يوم الجمعة امرأة فنزويلية في ميدان سول، باعت تذكرتين مزيفتين لمواطن روماني مقابل 4200 يورو للتذكرة الواحدة بحسب متحدث للشرطة، وأوقف آخران يوم السبت لبيع تذاكر مزيفة بالقرب من منطقة مشجعي ليفربول، بحسب ما ذكرت الشرطة على تويتر.

واحتشدت الجماهير يوم السبت لالتقاط صورة في الساحة بجانب نسخة من الكأس المرموقة، فيما روّج الباعة المتجولون لأوشحة نهائي دوري الأبطال، وتوقعت السلطات حضور 32 ألف متفرج للفريقين في ملعب متروبوليتانو الخاص بنادي أتلتيكو مدريد والذي يتسع لـ68 ألف متفرج.

وقدرت نقابة الفنادق في مدريد أن يقضي نحو 70 ألف مشجع إنجليزي نهاية الأسبوع في المدينة.

وحاولت السلطات الفصل بين المشجعين قدر المستطاع، من خلال إنشاء مناطق مختلفة لكل فريق، كي لا يتشاركوا خطوط مترو الانفاق عينها أثناء الاتجاه إلى الملعب. بعض المحال بالقرب من تلك المناطق أقفلت خوفا من حدوث مشكلات.

وأوقفت الشرطة رجلا بريطانيا وهو يقترب من الملعب لإهانته عناصرها بعد اكتشافهم لحيازته المخدرات، بحسب ما أضافت الشرطة على تويتر، وبرغم رفع عدد رحلات الطيران إلى مدريد، إلا أن بعض المشجعين عانوا للوصول الى العاصمة.

ويبحث ليفربول عن لقبه السادس في المسابقة بعد 1977 و1978 و1981 و1984 و2005، فيما يخوض توتنهام المباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخه.