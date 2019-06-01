تقارير إيطالية تقرب ساري من دكة يوفنتوس

المصدر: روما - د ب أ

ذكرت تقارير صحفية مساء يوم الجمعة أن ماوريسيو ساري مدرب تشيلسي الإنجليزي، توصل لاتفاق يقضي بتوليه منصب المدير الفني لفريق يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي.

ووفقا لشبكة "سكاي سبورتس" فإن ساري أبلغ إدارة تشيلسي برغبته في فسخ العقد من أجل الانتقال لتدريب يوفنتوس، وتوج ساري مع تشيلسي يوم الأربعاء الماضي بلقب الدوري الأوروبي على حساب أرسنال.

لكن ساري يبدو أنه يفضل العودة للدوري الإيطالي خاصة عبر بوابة يوفنتوس المتوج بلقب الدوري الإيطالي في المواسم الثمانية الماضية.

وأقال يوفنتوس قبل أيام مدربه ماسيميليانو أليغري وبات يبحث عن خليفة له، كما أن ساري يبدو وأنه لا يشعر بالراحة في تشيلسي وترددت تكهنات كثيرة على مدار الموسم الماضي بشأن دخوله في صدامات مع إدارة النادي.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" أن ساري تحدث إلى مارينا غرانوفسكايا مديرة نادي تشيلسي وقد وعدته بأنها ستتحدث مع مالك النادي رومان أبراموفيتش حول تلك المسألة قبل إبلاغه بما تم الاتفاق عليه.