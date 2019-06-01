محمد صلاح.. ثاني عربي يهز الشباك في نهائي دوري أبطال أوروبا

يعد محمد صلاح ثاني لاعب عربي يسجل هدفاً في نهائي دوري أبطال أوربا، بعدما هز شباك توتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت.

وسجل صلاح هدف التقدم لفريقه ليفربول عند الدقيقة الثانية من ضربة جزاء، بعدما احتسب السلوفيني دامير سكومينا حكم المباراة ركلة جزاء بعدما ارتدت الكرة في يد موسى سيسوكو.

وكان الجزائري رابح ماجر، هو أول من سجل هدفا في نهائي دوري أبطال أوروبا في عام 1987 عندما سجل هدف التعادل لفريقه بورتو البرتغالي في مرمى بايرن ميونخ الألماني عند الدقيقة 77، قبل أن يفوز البرتغاليون بالبطولة بهدف البرازيلي جواري.

ويعد هدف محمد صلاح الذي جاء في الدقيقة الثانية هو ثالث أسرع هدف في تاريخ نهائيات دوري أبطال أوروبا، بعد الإسباني إنريكي ماتيوس لاعب ريال مدريد في عام 1959، والإيطالي باولو مالديني في عام 2005 الذي جاء بعد مرور 50 ثانية.