تشكيلة دوري أبطال أوروبا المثالية تخلو من محمد صلاح

المصدر: برلين - د ب أ

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" القائمة المثالية لبطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2018 - 2019، وذلك عقب فوزه ليفربول الإنجليزي بلقب البطولة للمرة السادسة في تاريخه، عقب تغلبه 2 - صفر على مواطنه توتنهام هوتسبير في المباراة النهائية للمسابقة القارية.

وجاء على رأس القائمة، التي نشرها يويفا على موقعه الإلكتروني الرسمي، كل من الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو نجما برشلونة الإسباني ويوفنتوس الإيطالي على الترتيب.

كما ضمت القائمة النجم المغربي حكيم زياش لاعب وسط أياكس أمستردام الهولندي، بعدما قاد الفريق للتأهل إلى الدور قبل النهائي في البطولة.

في المقابل، خلت التشكيلة من النجم الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، الذي افتتح التسجيل للفريق الأحمر في مرمى توتنهام من ركلة جزاء، وذلك رغم تواجد ستة لاعبين في القائمة من الفريق الإنجليزي.

وجاءت القائمة في حراسة المرمى، أليسون بيكر (ليفربول) ومارك أندريه تير شتيغن (برشلونة)، وفي خط الدفاع: فيرجيل فان دايك (ليفربول) وماتياس دي ليخت (أياكس) ويان فيرتونخن (توتنهام) وترينت أليكسندر أرنولد (ليفربول) وأندرو روبيرتسون (ليفربول).

وفي خط الوسط، موسى سيسوكو (توتنهام) وحكيم زياش (أياكس) وكيفن دي بروين (مانشستر سيتي) وفرينكي دي يونغ (أياكس) وتانغوي ندومبيلي (ليون) وجيورجينيو فاينالدوم (ليفربول) وديفيد نيريس (أياكس) ورحيم ستيرلينغ (مانشستر سيتي). وفي خط الهجوم، ليونيل ميسي (برشلونة) وكريستيانو رونالدو (يوفنتوس) ودوسان تاديتش (أياكس) وساديو ماني (ليفربول) ولوكاس مورا (توتنهام).