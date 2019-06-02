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فان ديك يفوز بأفضل لاعب في نهائي دوري الأبطال

المصدر: مدريد - د ب أ
فان ديك حاملاً كأس البطولة
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فاز الهولندي فيرجيل فان ديك مدافع فريق ليفربول الإنجليزي بلقب أفضل لاعب في المباراة النهائية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتوج فريق ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه بفوزه يوم السبت على توتنهام 2 - صفر في المباراة النهائية التي جمعتهما على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" بالعاصمة الإسبانية مدريد.

وقدم فان ديك أداء جيدا واستطاع أن يحد من خطورة مهاجمي توتنهام ، وكان عاملا رئيسيا في فوز الفريق بلقب دوري أبطال أوروبا.

وأنهى فان ديك موسما رائعا حيث كان قد توج من قبل بلقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز عن الموسم المنقضي.

كلمات دالّة

#ليفربول, #توتنهام, #فان ديك

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