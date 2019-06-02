كلوب: لن يسألني الناس لم لا أفوز بالألقاب بعد الآن

أكد يورغن كلوب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي أن الناس سيتوقفون الآن عن سؤاله لماذا لا يفوز في المباريات النهائية.

وتوج فريق ليفربول يوم السبت بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه بعد فوزه على توتنهام 2 - صفر في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين بملعب "واندا ميتروبوليتانو" بالعاصمة الإسبانية مدريد.

وقال كلوب خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب اللقاء: تحدثنا قبل يومين عن مسيرتي التدريبية غير المحظوظة. أعتقد أن حياتي الآن أفضل بكثير مما كنت أتخيل، هذا جيد، عظيم، ولكن هذا أفضل بالنسبة للعديد من الأشخاص الآخرين، لأن الناس ستتوقف عن سؤالي لماذا لا أفوز بالألقاب.

وأضاف: غدا، بعد الاحتفال باللقب في موكب يتجول في المدينة، سيكون لدينا الوقت الكافي لمعرفة ما قمنا به، ماذا تغير. النتيجة، وللحقيقة، ما قلته قبل المباراة أنه يتعين على أليسون باكير أن يقوم ببعض التصديات الجيدة، كان يبدو في حالة جيدة وقدم مباراة عظيمة.

ولم يرغب المدرب الألماني في إعطاء أي تحليل عن المباراة عقب نهايتها، وأكد: ما أريد فعله هو الاحتفال لأن هناك العديد من الجماهير حول العالم يفكرون فقط في الاحتفال باللقب.

وقال كلوب، الذي خسر نهائي العام الماضي أمام ريال مدريد: أشعر بالارتياح الشديد لعائلتي، لأنهم قريبون جدا مني، وبما أنني خسرت العديد من المباريات النهائية، فهذا شيء رائع، الفوز له شعور مختلف تماما.