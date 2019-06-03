الآسيوي: الصين المرشحة الوحيدة لاستضافة كأس آسيا 2023

المصدر: كوالالمبور - أ ف ب

سيحسم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يوم الثلاثاء رسميا منح الصين حق استضافة كأس آسيا 2023 بعد أن أصبحت المرشحة الوحيدة.

وقال الاتحاد القاري في بيان يوم الاثنين: ستكون كل الأعين مصوبة على الصين التي باتت المرشح الوحيد لاستضافة كأس آسيا 2023، حيث ينتظر أن تسعى لتنظيم نسخة مميزة في تاريخ البطولة.

وسيعلن الاتحاد الآسيوي قراره خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادي في العاصمة الفرنسية باريس.

وكانت كوريا الجنوبية تخلت في منتصف مايو الماضي عن فكرة الترشح مفسحة المجال أمام الصين لتكون المرشحة الوحيدة لاستضافة الحدث القاري.

واستضافت الصين النهائيات في 2004 عندما بلغت النهائي وخسرت أمام اليابان 1-3، وكانت تايلاند وإندونيسيا عبرتا عن رغبتهما باستضافة النهائيات قبل انسحابهما في وقت لاحق.

وشارك في النسخة الأخيرة التي استضافتها الإمارات مطلع العام الحالي 24 منتخبا للمرة الاولى.