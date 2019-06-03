بايرن ميونخ يرغب في إعادة خاميس رودريغيز إلى ريال مدريد

المصدر: برلين - أ ف ب

أشارت تقارير صحافية أن لاعب الوسط الدولي الكولومبي خاميس رودريغيز سيغادر بايرن ميونيخ، بطل الدوري الالماني في المواسم السبعة الماضية، إثر قرار الأخير عدم التعاقد معه بشكل نهائي بعدما أمضى عامين في صفوفه قادما من ريال مدريد الإسباني على سبيل الإعارة.

وانضم رودريغيز (27 عاما) إلى النادي البافاري على سبيل الإعارة عام 2017 لمدة عامين حتى 30 يونيو الحالي، مع خيار التعاقد معه بشكل نهائي مقابل 42 مليون يورو (46,9 مليون دولار).

ووفقا لمجلة "كيكر" الالمانية، قرر بطل الثنائية المحلية (الدوري والكأس) عدم تفعيل بند الشراء في عقد رودريغيز، مؤكدة يوم الإثنين :اتفق مديرو بايرن على عدم التعاقد مع خاميس.

وعابت العلاقة بين الدولي الكولومبي ومدربه الكرواتي نيكو كوفاتش بعض الصعوبات هذا الموسم بعدما طالب رودريغيز مدربه بمنحه المزيد من الوقت داخل المستطيل الأخضر، علما انه سجل 14 هدفا في 42 مباراة خاضها في "البوندسليغا" منذ وصوله إلى ألمانيا.

وعانى رودريغيز لفرض نفسه في التشكيلة الأساسية، بمواجهة منافسة قوية في وسط الملعب من أمثال توماس مولر وليون غوريتسكا والاسباني تياغو ألكانتارا، ومع تضاؤل حظوظه بالعودة الى النادي المدريدي، اشارت "كيكر" إلى إمكانية إنتقال رودريغيز إلى الدوري الإيطالي للانضمام إلى نابولي حيث سيلعب مجددا تحت اشراف مدرب بايرن وريال مدريد السابق الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وكشفت المجلة الألمانية أن بايرن لم يحسم امره بعد بشأن مستقبل اللاعب البرتغالي إبن الـ 21 عاما ريناتو سانشيز، الذي طالب أكثر من مرة بالمزيد من الوقت على أرض الملعب.