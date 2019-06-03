بلاتيني: "فيفا" وإنفانتينو لا يتمتعان بالمصداقية

المصدر: باريس - د ب أ

قال ميشيل بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) سابقا إن الاتحاد الدولي (فيفا) ورئيسه جياني إنفانتينو لا يتمتعان بالمصداقية.

وضمن إنفانتينو أن يظل رئيسا للاتحاد الدولي حتى 2023 في ظل عدم وجود مرشحين أمامه في الانتخابات التي ستجرى يوم الأربعاء خلال اجتماع الجمعية العمومية (كونغرس) في باريس.

وكان بلاتيني، الذي يقضي حاليا عقوبة الحظر عن أي نشاط متعلق بكرة القدم، يعمل مع إنفانتينو عندما كان يشغل منصب السكرتير العام للاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وقال بلاتيني في تصريحات صحافية نقلتها جريدة "لوموند" الفرنسية: بالنسبة لي فهو لا يملك مصداقية كرئيس للفيفا، كما أنه ليس لديه الشرعية لتمثيل كرة القدم.

وأشار بلاتيني لأحد ادوار إنفانتينو في (يويفا)، حيث كان يقود حفلات سحب القرعة للبطولات الأوروبية ومسابقات الأندية الأوروبية.

وقال: فقط لأنك تختار الكرات لا يعني أن بإمكانك تمثيل الفيفا. وأضاف بلاتيني أن إنفانتينو كان محاميا جيدا في وظيفته بـ (يويفا) ولكنه انتقد (فيفا) لمدة عشر سنوات.

علاوة على ذلك، لم يكن إنفانتينو داعما لكرة القدم النسائية، وذلك وفقا للتصريحات التي أدلى بها بلاتيني قبل انطلاق منافسات بطولة كأس العالم لكرة القدم للسيدات يوم الجمعة المقبل في فرنسا.

وقال بلاتيني: لم يكن مشجعا لكرة القدم للسيدات. كان يضحك على كرة القدم للسيدات. إنه لا يؤمن بها.

وتم حظر بلاتيني من قبل لجنة الأخلاق بالفيفا لمدة ثماني سنوات في 2015 على خلفية تورطه في مدفوعات بلغت قيمتها مليونا فرانك سويسري (دولار) من رئيس الاتحاد الدولي السابق جوزيف بلاتر.

وتم تقليص العقوبة بعدها إلى أربع سنوات تنتهي في أكتوبر المقبل. ويقضي بلاتر عقوبة الحظر لمدة ست سنوات.

وانتخب إنفانتينو رئيس لـ (فيفا) في فبراير 2016 ليكمل مدة بلاتر.