رئيس بايرن: الأسعار الجنونية تقف أمام التعاقد مع ساني

المصدر: ميونخ - د ب أ

يرى أولي هونيس، رئيس نادي بايرن ميونخ بطل الدوري الألماني لكرة القدم، أن انتقال الجناح الدولي الصاعد ليروي ساني من مانشستر سيتي الإنجليزي إلى النادي البافاري أمر مستبعد.

وقال هونيس لمجلة "كيكر شبورتس" يوم الاثنين: الأمر يتعلق بمبالغ مالية مجنونة. ووفقا لتقارير صحفية فإن مانشستر سيتي لازال يحاول إقناع ساني (23 عاما) بتمديد عقده مع الفريق، وأبدى بايرن ميونخ رغبته في التعاقد مع ساني الذي ينتهي عقده مع سيتي في 2021.

وأشارت مجلة "كيكر شبورتس" إلى أن بايرن ميونخ قرر عدم تفعيل بند شراء صانع اللعب الكولومبي خامس رودريغيز من صفوف ريال مدريد الإسباني مقابل 42 مليون يورو.

وانتقل رودريغيز إلى بايرن ميونخ على سبيل الإعارة لمدة موسمين قادما من ريال مدريد.