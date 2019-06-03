فرناندينيو: نثق في براءة نيمار.. وجميعنا نسانده

أبدى لاعب الوسط البرازيلي فرناندينيو دعمه لزميله نيمار يوم الأحد قائلا إن باقي اللاعبين يتدربون حاليا قبل خوض كأس كوبا أميركا لكرة القدم ولن يسمحوا لاتهامه بالاغتصاب، هذا يؤثر على استعدادهم للبطولة التي ستقام على أرضهم.

وأصدر نيمار بيانا في ساعة مبكرة يوم الأحد نفى خلاله ارتكابه أي مخالفات بشأن القضية التي ظهرت للعلن قبل ساعات عقب تقرير صادر عن الشرطة في ساو باولو اتهمت فيه امرأة اللاعب البرازيلي باغتصابها في باريس. وزعمت المرأة، التي لم يتم الكشف عن اسمها، أن نيمار اعتدى عليها في غرفة بفندق في العاصمة الفرنسية في 15 مايو الماضي.

وبث مهاجم البرازيل مقطع فيديو طويل عبر حسابه في تطبيق إنستغرام نفى خلاله الاتهامات قائلا إنه كان ضحية ابتزاز وبدا منزعجا بسبب الألم الذي طاله وعائلته إثر هذا الاتهام. أظهر مهاجم برشلونة السابق في الفيديو الرسائل المتبادلة مع الضحية المزعومة. وفي تطور آخر في قضية لاعب سانتوس السابق قالت شرطة ريو يوم الأحد إنها تحقق بشأن ارتكابه جريمة بنشره هذه الصور عبر الإنترنت.

وقال فرناندينيو، أحد أكثر لاعبي التشكيلة الحالية للبرازيل خبرة، للصحافيين خلال معسكر المنتخب الوطني خارج ريو "حزنت بشدة لسماع هذه الأنباء وأعتقد أنها غريبة. مر 15 يوما حتى وجهت الفتاة له الاتهام. "لكني أعتقد أن الأمر سيتضح في أقرب وقت وأثق في براءة نيمار. اللاعبون والجهاز الفني يساندونه ولن يؤثر هذا على ما يحدث في الملعب". ووصل نيمار معسكر البرازيل يوم الأحد عبر مروحيته الخاصة لكنه لم يتحدث للصحافيين.

وتستعد البرازيل لاستضافة كأس كوبا أمريكا التي تضم منتخبات قارة أمريكا الجنوبية العشرة فضلا عن اليابان وقطر وستنطلق في 14 يونيو الحالي. وستلعب البرازيل مباراة ودية يوم الأربعاء المقبل وبعدها بأربعة أيام مع هندوراس.

وأصبح نيمار البالغ عمره 27 عاما أغلى لاعب في العالم على الإطلاق عندما رحل من برشلونة إلى باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو في 2017.