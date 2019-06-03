مونديال الشباب: تأهل الإكوادور وأوكرانيا إلى ربع النهائي

قلب منتخب الإكوادور تأخره بهدف أمام نظيره الأوروغواياني إلى فوز 3 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الاثنين في دور الستة عشر من بطولة كأس العالم لكرة القدم للشباب المقامة حاليا في بولندا.

وتقدم منتخب أوروغواي بهدف سجله رونالد أراوخو في الدقيقة 11 وتعادل ألكسندر ألفارادو لمنتخب إكوادور في الدقيقة 31 من ركلة جزاء ثم أضاف سيرجيو كوينتيرو الهدف الثاني لمنتخب الإكوادوار في الدقيقة 75 قبل أن يسجل غونزالو بلاتا الهدف الثالث في الدقيقة 83 من ركلة جزاء، وشهدت المباراة طرد برونو مينديز لاعب المنتخب الأوروغواياني في الدقيقة 82.

وبهذا الفوز تأهل المنتخب الإكوادوري لدور الثمانية، لأول مرة في تاريخه، حيث يلتقي مع الفائز من المباراة التي تجمع بين المنتخبين الفرنسي والأميركي.

وتأهل منتخب أوكرانيا إلى دور الثمانية بفوزه على منتخب بنما 4 - 1 يوم الاثنين في دور الستة عشر من البطولة.

وسجل أهداف منتخب أوكرانيا دانيلو سيكان (هدفين) في الدقيقتين 23 والأخيرة من الشوط الأول ودينيس بوبوف في الدقيقة 41 وسيرخي بولتسا في الدقيقة 83، فيما سجل هدف بنما إرنستو والكر في الدقيقة 50.

ويلتقي منتخب أوكرانيا مع منتخب كولومبيا يوم الجمعة المقبل في دور الثمانية.