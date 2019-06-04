اتهام دييغو كوستا بالتهرب الضريبي

وجه مدع في العاصمة الإسبانية مدريد يوم الثلاثاء اتهاماً إلى دييغو كوستا لاعب أتلتيكو مدريد المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بالتهرب الضريبي والاحتيال لإخفاء مبلغ يزيد على مليون يورو (1.12 مليون دولار) من أموال مقابل حقوق استغلال صورة في 2014.



ويواجه كوستا اتهاما بالحصول على دخل بقيمة 1.4 مليون يورو بطريقة غير قانونية، ولم يكشف عنه لسلطات الضرائب في 2014 حين كان يلعب في تشيلسي الإنجليزي.



ويلعب المهاجم المولود في البرازيل في صفوف أتلتيكو مدريد حاليا كما يلعب مع منتخب إسبانيا.