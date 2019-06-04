الصين تفوز باستضافة كأس آسيا 2023

فازت الصين يوم الثلاثاء بحق استضافة كأس أمم آسيا لكرة القدم عام 2023، ولم تتقدم أي دولة بخلاف الصين بطلب استضافة البطولة القارية، ليصدق الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم على اختيارها لاستضافة البطولة قبل انطلاق أعمال الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للعبة (فيفا) في باريس يوم الأربعاء.

وانسحبت إندونيسيا وتايلاند في 2017 من سباق استضافة البطولة وسارت كوريا الجنوبية على نفس النهج ولكن في العام الحالي.

وتستضيف الصين البطولة القارية للمرة الثانية في تاريخها بعد نسخة 2004، ونظمت الإمارات النسخة الماضية للبطولة والتي فازت قطر بلقبها للمرة الأولى في تاريخها.

وابدت الصين اهتمامها باستضافة كأس العالم 2030 وكذلك مونديال الأندية عام 2021 الذي سيقام للمرة الأولى بمشاركة 24 فريقا، ومن المقرر أن تستضيف الصين كأس آسيا في 12 مدينة لكنها لم تحدد بعد مواعيد البطولة.