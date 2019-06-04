بيكهام يرغب في خطف نجم برشلونة

أشارت تقارير صحافية، يوم الثلاثاء، إلى أن الدولي الإنجليزي السابق، ديفيد بيكهام، عرض على الأوروغوياني لويس سواريز، الانتقال من برشلونة الإسباني إلى فريقه الأميركي الجديد إنتر ميامي.

وذكرت "ديلي ميل" البريطانية أن بيكهام عرض على سواريز عقدا مدته 4 سنوات ليصبح اسما بارزا في نادي ميامي.

وزعمت التقارير أن سواريز "32 عاما" رفض عرض بيكهام، مالك النادي الأميركي، ووفقا لإذاعة كتالونيا فإن بيكهام قدم عرضا ماليا كبيرا، حيث سيبدأ فريقه المشاركة في دوري المحترفين الأميركي بداية من 2020.

وأسس النجم الإنجليزي الفريق في يناير 2018، وتمت الموافقة في نوفمبر الماضي على بناء ملعب جديد للنادي، وتم ربط النادي أيضا بالتعاقد مع بوسكيتس، الذي اعترف في أبريل الماضي بأن اللعب في الدوري الأميركي يروق له.

وتواجد ديفيد بيكهام في ميامي الأسبوع الجاري، وعقد عدة اجتماعات في النادي بخصوص مستقبل الفريق.