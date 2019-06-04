خاميس رودريغيز يرفض الاستمرار مع بايرن ميونخ

المصدر: برلين - د ب أ

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم يوم الثلاثاء أنه لن يتعاقد مع خاميس رودريغيز بعقد نهائي، وذلك مع نهاية فترة إعارته من ريال مدريد الإسباني إلى الفريق البافاري، والتي استمرت لعامين.

وأوضح نادي بايرن ميونخ المتوج بثنائية الدوري والكأس بألمانيا، أن القرار اتخذ أيضا من جانب اللاعب الكولومبي الدولي، الذي تربط وسائل الإعلام اسمه بالدوري الإنجليزي الممتاز بشكل كبير، في ظل ضعف فرصه مع ريال مدريد.

وكان عقد إعارة رودريغيز "27 عاما" إلى بايرن ميونخ يتضمن بندا يتيح للنادي البافاري ضم اللاعب بعقد نهائي مقابل دفع 42 مليون يورو (47 مليون دولار)، لكن بايرن أعلن أنه لن يستخدم البند.

وقال كارل-هاينز رومينيغه الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ في تصريحات لصحيفة "سبورت بيلد" :القرار مع خاميس اتخذ من حيث المبدأ. لقد كان معي وأخبرني بشكل شخصي أنه لا يرغب في أن يستخدم النادي هذا البند.

وأضاف: إنه يرغب في اللعب، وبشكل منتظم. وهذا ليس أمرا مضمونا هنا. أنا شخصيا أشعر بالأسف لذلك.

وانضم رودريغيز إلى آريين روبن وفرانك ريبيري ورافينيا في قائمة الراحلين عن بايرن مع نهاية الموسم المنقضي.

وكان بايرن قد تعاقد بالفعل مع بنيامين بافارد ولوكاس هيرنانديز كما أبدى رغبة في ضم ليروس سان لاعب مانشستر سيتي وكالوم هودسون-أودوي لاعب تشيلسي.