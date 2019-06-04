رويس يتفوق على يوفيتش.. وسانشو يخطف جائزة أفضل "صاعد"

المصدر: برلين - د ب أ

فاز ماركو رويس مهاجم وقائد بوروسيا دورتموند بجائزة أفضل لاعب في الموسم المنقضي من الدوري الألماني لكرة القدم.

وحصل رويس البالغ من العمر 30 عاما على 31.4 بالمئة من الأصوات.

وسجل رويس 17 هدفا في الموسم الماضي من "البوندسليغا" الذي انهاه دورتموند في المركز الثاني خلف البطل بايرن ميونخ، وسبق لرويس الفوز بنفس الجائزة مرتين من قبل في عامي 2012 و2014.

وحل الصربي لوكا يوفيتش مهاجم أينتراخت فرانكفورت في المركز الثاني بعد حصوله على 20.9 بالمئة من الأصوات، وجاء كاي هافرتز لاعب باير ليفركوزن في المركز الثالث بحصوله على 12.4 بالمئة من الأصوات.

وحصد ادي هوتر مدرب اينتراخت فرانكفورت جائزة مدرب العام، وقاد هوتر فريق اينتراخت فرانكفورت لبلوغ المربع الذهبي للدوري الأوروبي في الموسم الأول له مع الفريق.

ونال هوتر 41.8 بالمئة من الأصوات وجاء فلورين كوفيلدت مدرب فيردر بريمن في المركز الثاني بحصوله على 15 بالمئة من الأصوات، وفاز جادون سانشو جناح دورتموند بجائزة أفضل لاعب صاعد بحصوله على 51 بالمئة من الأصوات.