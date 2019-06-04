مونديال الشباب: تأهل أميركا وكوريا الجنوبية على حساب فرنسا واليابان

المصدر: وارسو - د ب أ

صعد المنتخب الأميركي إلى دور الثمانية ببطولة كأس العالم لكرة القدم للشباب (تحت 20 عاما) بعدما تغلب على نظيره الفرنسي 3 - 2 اليوم الثلاثاء ضمن منافسات دور الستة عشر التي شهدت اليوم أيضا فوز المنتخب الكوري الجنوبي على نظيره الياباني 1 - صفر.

وعلى ملعب "زديسلاف كشيزكوفياك"، افتتح المنتخب الأميركي التسجيل بهدف للاعب سيبستيان سوتو في الدقيقة 25 ثم أدرك المنتخب الفرنسي التعادل عن طريق أمين غويري في الدقيقة 41.

وفي الشوط الثاني، سجل نبيل عليوي هدف التقدم 2 - 1 لفرنسا في الدقيقة 55 لكن المنتخب الأميركي حسم المباراة وبطاقة التأهل بهدفين سجلهما سوتو وغوستن ريتكس في الدقيقتين 74 و83.

وعلى ملعب "أرينا لوبلين"، حسم المنتخب الكوري الجنوبي مباراته أمام اليابان بهدف وحيد سجله أوه سيهون قبل ست دقائق من النهاية، ليهدي منتخب بلاده بطاقة التأهل إلى دور الثمانية.

وتختتم منافسات دور الستة عشر في وقت لاحق اليوم بلقاء المنتخب الأرجنتيني نظيره المالي.