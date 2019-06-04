يوفيتش.. "مُخادع" فضل الريال على برشلونة

بات الصربي لوكا يوفيتش أغلى مهاجم في تاريخ ريال مدريد، بعدما انتقل إلى نادي العاصمة الإسبانية مقابل حوالي 70 مليون يورو، حسب تقارير إعلامية لمدة 6 سنوات.

وأعلن ريال مدريد، يوم الثلاثاء، عن أولى صفقاته الصيفية بعدما تعاقد مع المهاجم صاحب الـ 21 عاما، قادما من فرانكفورت الألماني.

وبدأ الشاب الصربي مشواره في صربيا مع النجم الأحمر بلغارد، واكتشف بنفيكا البرتغالي موهبته عندما وصل في سن 18 عاما، وشارك مع الفريق "ب" قبل أن يلعب عددا من المباريات مع الفريق الأول مقابل 6 ملايين جنيه إسترليني، وخاض في 2017 فترة إعارة مع فرانكفورت الألماني، قبل أن يشتري النادي الألماني عقده فيما بعد.

وكشف يوفيتش عن موهبته في الموسم المنصرم، بعدما سجل 17 هدفا في الدوري الألماني "بونديسليغا" خلال 32 مباراة، وقاد فريقه فرانكفورت إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي، وتصدر يوفيتش قائمة ترتيب الهدافين مع الفرنسي جيرو مهاجم تشيلسي الإنجليزي بـ "11 هدفا" لكل منهما. وتمكن يوفيتش من تحقيق لقب كأس ألمانيا موسم 2017-2018 تحت قيادة نيكو كوفاتش.

وكشفت تقارير صحافية أن المهاجم الصربي فضل الانتقال إلى "سانتياغو برنابيو" معقل ريال مدريد، بدلا من التوقيع مع غريمه برشلونة أو بايرن ميونخ، وذكرت وسائل الإعلام أنه تلقى عرضا وصل إلى 50 جنيها إسترلينيا من النادي الكتالوني.

وذكرت التقارير الإسبانية، أن يوفيتش يتمتع بتحرك رائع داخل منطقة الجزاء كما يجيد التعامل مع الكرات العالية، ووصفته "ديلي ميل" البريطانية بـ "الصياد الذكي"، ورأت أنه مزيج ما بين البولندي ليفاندوفسكي والأرجنتيني كارلوس تيفيز.

وشبهه مدرب صربيا، ملادين كرستاغيتش، بالأوروغوياني لويس سواريز، مهاجم برشلونة، وقال عنه: يذكرني بخطورة سواريز، يوفيتش لاعب شجاع وخطير ويستغل أنصاف الفرص، ويبدو في بعض الأحيان أنه لا يفعل الكثير، ولكنه يخدع المدافعين ويسجل فرصته من أنصاف الفرص.