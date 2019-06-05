أوريغي: مستقبلي غير واضح مع ليفربول

يأمل ديفوك أوريغي مهاجم ليفربول بطل دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في البقاء مع فريقه، لكنه اعترف يوم الأربعاء بأن مستقبله في أنفيلد غير واضح الملامح.



وسجل أوريغي الهدف الثاني في فوز ليفربول 2-صفر على توتنهام هوتسبير في نهائي دوري الأبطال السبت الماضي في مدريد، ويستعد حاليا لخوض التصفيات المؤهلة لبطولة أوروبا 2020 مع منتخب بلجيكا أمام قازاخستان السبت المقبل، ثم مواجهة اسكتلندا في الأسبوع التالي.



وقال أوريغي في مؤتمر صحافي: لا أعرف إن كنت سأبقى في ليفربول أم لا لكنني أركز حاليا في المباراتين مع بلجيكا، وبعدها سأفكر في مستقبلي وأتخذ قرارا، لا أريد التحدث كثيرا عن مستقبلي حاليا لكن ليفربول يعرف قدراتي جيدا، وقدم النادي عرضا لتمديد العقد مؤخرا وهذه هي الخطوة الأولى.



ويتبقى عام واحد في عقد أوريغي الحالي ما يعني إمكانية أن يعرضه النادي للبيع الآن قبل أن يغادر دون مقابل في نهاية الموسم المقبل.



وأضاف: أشعر بالراحة في ليفربول وأعتقد أن هذا أمر مهم وفوق ذلك يوجد لدينا يورجن كلوب وهو مدرب من الصفوة بالتأكيد، عندي أهداف شخصية في ذهني بالتأكيد لكنني أضع الفريق في المقدمة.



وواجه أوريغي صعوبات للمشاركة بانتظام في فريقه ومنتخب بلاده لكن اللاعب أشار إلى صغر سنه وقال إن عمره 24 عاما فقط.



وأضاف: اكتسبت خبرة أكبر من معظم اللاعبين في عمري وهذا الأمر جعلني أكثر نضجا. أركز فقط على المسائل المهمة وأعرف أنه بإمكاني إحراز تقدم أكبر بكثير.