الدوري الإنجليزي يعتمد شاشات عملاقة لإعادة اللقطات الجدلية

صوتت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأربعاء لصالح السماح بعرض الأحداث التي تخضع للمراجعة من جانب تقنية حكم الفيديو المساعد على شاشات عملاقة في الملاعب.

وقالت رابطة الدوري في بيان "في حالة اللجوء لتقنية حكم الفيديو المساعد لتوضيح بعض الأمور بشأن قرار تحكيمي ما فسيتم عرض المقطع المقصود على شاشات عملاقة".

واستخدمت تقنية حكم الفيديو المساعد في كأس العالم العام الماضي في روسيا ومراحل خروج المغلوب بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم وسيتم تطبيقها في الدوري الانجليزي الممتاز اعتبارا من الموسم المقبل.

وأكدت الرابطة أنها تدرس أيضا إمكانية إتاحة الفرصة للجمهور لمشاهدة هذه المقاطع على الهواتف المحمولة من خلال تطبيق معين.

وبالنسبة للأندية التي ليس لديها شاشات عملاقة في ملاعبها سيتم توضيح ما يدور من مناقشات متعلقة بتقنية حكم الفيديو المساعد عبر تنويهات داخلية ورسائل تظهر على لوحة النتائج.

وهذه التقنية مستخدمة بالفعل في بطولات الدوري الأوروبية الكبرى الأخرى مثل دوري الدرجة الأولى الألماني والإسباني لكن اللقطات التي تعاد لا يشاهدها الجمهور في الملعب الذي يكون بعيدا عن الصورة ويكتفي بمشاهدة الحكام يراجعون اللقطات.