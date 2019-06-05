بوفون يغادر باريس سان جيرمان

أعلن باريس سان جيرمان، بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم، يوم الأربعاء رحيل حارسه الدولي الإيطالي السابق جانلويجي بوفون بعد موسم واحد في صفوف النادي الباريسي الذي انتقل اليه الصيف الماضي من يوفنتوس.

وقال نادي العاصمة الفرنسية في بيان "بعد تفكير طويل وهادىء، قرر باريس سان جيرمان وجانلويجي بوفون عدم تجديد عقد حارس المرمى الأسطوري، والذي ينتهي في 30 يونيو".

وانتقل الحارس البالغ 41 عاما إلى سان جيرمان بعد أن دافع عن ألوان يوفنتوس طيلة 17 عاما، منذ عام 2001، وتوج معه بلقب دوري الدرجة الأولى 9 مرات والدرجة الثانية مرة (أنزل يوفنتوس الى الدرجة الثانية عام 2006 بسبب التلاعب بالنتائج)، والكأس أربع مرات.

وأشاد سان جيرمان في حسابه على تويتر ببطل مونديال 2006، كاتبا "رجل نبيل داخل وخارج الملعب، وزميل استثنائي. نتمنى لك التوفيق للمستقبل".

وكان العقد الذي وقعه بوفون مع بطل الدوري الفرنسي لعام واحد مع خيار تمديده لعام إضافي، لكن الطرفين لم يفعلا هذا البند.

وخاض الحارس الإيطالي 25 مباراة مع النادي الباريسي في جميع المسابقات بعدما تناوب مع ألفونس أريولا على حراسة عرين فريق المدرب الألماني توماس توخيل الذي اكتفى بلقب الدوري المحلي فقط، فيما خرج خالي الوفاض من المسابقتين المحليتين وودع مسابقة دوري الأبطال من ثمن النهائي للموسم الثالث تواليا بخسارته ايابا على أرضه 1-3 بعد أن فاز ذهابا في "أولد ترافورد" بهدفين نظيفين.

ولعب بوفون دورا في خروج النادي الباريسي من ثمن النهائي بعدما أفلت الكرة من يديه إثر تسديدة من ماركوس راشفورد، لتصل الى البلجيكي روميلو لوكاكو الذي سجل هدف التقدم 2-1 في الإياب، قبل أن يخطف الفريق الإنجليزي هدف التأهل الثالث من ركلة جزاء مثيرة للجدل في الوقت بدل الضائع عبر راشفورد.

وكان توخيل واضحا في 10 مايو حين قال أنه يعتزم وضع حد للمداورة في حراسة المرمى، ما أعطى مؤشرا واضحا على أن النادي الباريسي يتجه لفك الارتباط بصاحب الرقم القياسي في عدد المباريات الدولية مع منتخب إيطاليا (176 مباراة).

وقال المدرب الألماني "لا يمكننا أن نواصل على هذا المنوال. نحن أول فريق في تاريخ كرة القدم الذي يفعل هذا الأمر (المداورة)، ومن المستحيل الاستمرار".

وفي ظل رحيل بوفون، سيعود أريولا (26 عاما) ليكون الحارس الأساسي في النادي الباريسي، مع عودة محتملة للحارس البديل الألماني كيفن تراب إلى "بارك دي برينس" بعد أن لعب الموسم المنصرم مع إينتراخت فرانكفورت على سبيل الاعارة.