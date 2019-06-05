رومينيغه ينفي اهتمام بايرن ميونيخ بكلوب وساني

المصدر: برلين - أ ف ب

نفى الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ الألماني كارل هاينتس رومينيغه يوم الأربعاء اهتمام فريقه بالتعاقد مع يورغن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي، أو تقديم عرض للحصول على خدمات لوري ساني لاعب مانشستر سيتي.

جاءت تصريحات رومينيغه بشأن كلوب الفائز بدوري أبطال أوروبا يوم السبت الماضي على حساب توتنهام، ردا على ما ورد على لسان لاعب كرة القدم السابق الأسطورة الألماني فرانتس بكنباور الذي عبّر عن رغبته برؤية مدرب ليفربول يتسلم مهام التدريب في النادي البافاري.

وقال رومينيغه لصحيفة "بيلد" الألمانية: لا أعرف ما اذا كانت "البوندسليغا" ستجذب مجددا يورغن كلوب، هو حاليا يدرب في أحد أفضل الدوريات في أوروبا، أعتقد أنه حاليا حيث يجب أن يكون. هو وليفربول سعيدان جدا. أعتقد انه لا يتساءل ماذا سيحصل بعد عدة سنوات.

وأشار رومينيغه إلى أن بايرن ملتزم حاليا مع مدربه الكرواتي نيكو كوفاتش الذي قاده في عامه الأول معه لاحراز الثنائية المحلية (الدوري والكأس)، بعدما خرج من ثمن النهائي لمسابقة دوري الأبطال الأوروبي امام ليفربول الذي يدربه كلوب بنفسه.

وفي السياق ذاته نفى رومينيغه أن يكون بايرن قد تقدم بعرض إلى مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي للتعاقد مع ساني.

وردا على شائعات تشير إلى ان النادي الإنجليزي رفض عرضا بقيمة 80 مليون يورو لمهاجمه ابن الـ 23 عاما، قال : لم نقدم أي عرض بشأن ساني. ما زلنا بعيدين.

ووفقا للرئيس التنفيذي الألماني، فان بايرن لن يتقدم باي عرض طالما أن اللاعب نفسه لم يبد رغبته بالعودة إلى ألمانيا، وأردف :في حال تخيل أنه يريد القدوم إلى بايرن، حينها سندخل بمفاوضات ملموسة مع سيتي.

وكان أولي هونيس رئيس النادي صرح الأسبوع الماضي اهتمامه بالنجم الشاب، ولكنه ألمح إلى أن بايرن ربما سيكون غير قادر على تلبية المطالب المالية لسيتي.

ويمتد عقد ساني مع بطل الثلاثية المحلية (الدوري ـ الكأس - كأس الرابطة) حتى عام 2021، الذي يرغب بتمديد عقده. علما أن قيمة ساني في سوق الانتقالات تقدر بحوالي 100 مليون يورو، وفقا لموقع "ترانسفير ماركت" المتخصص.