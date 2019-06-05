ميسي: ابني يفرح بأهداف ريال مدريد.. ويشجع ليفربول وفالنسيا

كشف الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، أن ابنه تياغو يحتفل بأهداف ريال مدريد الغريم التقليدي للنادي الكتالوني، وأنه أيضا يشجع كلا من ليفربول وفالنسيا.

وقال ميسي ميسي "31 عاما" في مقابلة مع قناة "tycsports" الأرجنتينية يوم الأربعاء: تياغو يحرص على متابعة المباريات، ويحب كرة القدم ويرتدي جميع قمصان الفرق، وعندما لعبنا على أرضنا أمام ليفربول في دوري الأبطال، قال لي إنه مع ليفربول الذي هزمنا في نصف النهائي، وأيضا يشجع فالنسيا الذي فاز علينا في نهائي كأس الملك، كما يحتفل تياغو بأهداف ريال مدريد.

وأكد النجم الأرجنتيني أنه يرغب في الحصول على لقب كوبا أميركا مع المنتخب، خاصة أن الجماهير الأرجنتينية تطالب بذلك، وأردف: لقد بكيت كثيرا بعد الخسارة من تشيلي في النهائي الأخير للبطولة.

وأوضح أن الفوز بكأس العالم يبقى أعظم حلم لم يحققه، خاصة أن الأرجنتين استحقت الفوز بلقب 2014 الذي توج به المنتخب الألماني في مونديال البرازيل، لاسيما أن المنتخب ضم مجموعة رائعة- على حد تعبير ميسي.

وحول اختياره للرقم 10 مع المنتخب الأرجنتيني، ذكر: مارادونا أراد أن يمنحني القميص رقم 10، ودييغو جعله رقما مهما.

وبخصوص طفولته، أبان ميسي أنه كان يكره الذهاب إلى المدرسة في صغره، وأضاف: وكنت أتمنى أن أذهب إلى الجحيم عندما تمنعني أسرتي في صغري من الذهاب إلى الألعاب، والآن أعتذر لهم عن ذلك.

وشدد ميسي على أن خروج برشلونة من نصف نهائي دوري الأبطال أمام ليفربول ما زال عالقا في أذهانه، وقال: أعيش فترة جيدة على المستوى البدني، ولكنني لم أتخلص بعد من الإرهاق الذهني بسبب الخروج من دوري أبطال أوروبا.

وأكد على أن المنتخب البرازيلي المنافس الأبرز للأرجنتين في كوبا أميركا، كما توقع ميسي أن يهظر منتخبي كولومبيا وبيرو قدرات تنافسية عالية بجانب الأوروغواي.