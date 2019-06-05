نائب رئيس الاتحاد البرازيلي: المنتخب سيخسر كوبا أميركا بسبب نيمار

كشف فرانشيسكو نوفيليتو، نائب رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، أن نيمار دا سيلفا ليس جاهزا من الناحية النفسية للمشاركة مع المنتخب البرازيلي في كوبا أميركا.

وجاء تصريح نائب رئيس الاتحاد البرازيلي على خلفية قضية نيمار المتعلقة باغتصابه فتاة في باريس الفرنسية.

وقال نوفيليتو في مقابلة تلفزيونية: نيمار لا يتمتع بظروف نفسية للعب في بطولة كوبا أميركا، وكذلك لمواجهة كتيبة الصحافيين الذين يطرحون عليه نفس الأسئلة في كل مرة، سيكون الأمر جيدا بالنسبة للجميع وله ولمنتخب البرازيل لأنه لن يلعب بشكل جيد.

وأضاف: في كأس العالم الماضية لم يقدم الشيء الكثير وفشل في النهاية بالتتويج باللقب، تخيل هذا الضغط الذهني عليه، أعتقد أن الجميع سيربح إذا لم يشارك نيمار في كوبا أميركا.

وواصل: سيكون الضغط على نيمار كبيرا إذا لم يقدم الأداء المطلوب منه منذ بداية البطولة، خاصة في حال سقوطه أرضا لمحاولة نيل الأخطاء أو ضربات الجزاء من الحكام، وسيطالب الجمهور من المدرب تيتي إبعاده عن التشكيلة، وفي هذا الأمر ظلم له، أعتقد يجب إبعاده من الآن لتلافي حدوث ذلك.

وأردف: إذا شارك نيمار فهناك احتمالية بأن تخسر البرازيل لقب كوبا أميركا، أعرف تفكير الشعب البرازيلي ووسائل الإعلام التي ستراقبه على كثب، والكثير من الأمور الأخرى، من بينها فيديوهات اتهامه بأمور غير أخلاقية التي ظهرت مؤخرا.