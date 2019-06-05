"التزكية" تمنح إنفانتينو ولاية جديدة في رئاسة "فيفا"

انتخب السويسري جياني إنفانتينو يوم الأربعاء، بالتزكية، رئيسا للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لولاية جديدة مدتها أربعة أعوام تنتهي في 2023، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد (كونغرس الفيفا) المنعقد في العاصمة الفرنسية باريس.

وتولى إنفانتينو (49 عاما) المنصب لفترة جديدة بالتزكية نظرا لعدم وجود أي منافس له على المنصب.

ويتولى إنفانتينو المنصب منذ انتخابه في فبراير 2016، ليستكمل الفترة المتبقية من ولاية الرئيس السابق للفيفا، السويسري جوزيف بلاتر، الذي يخضع للإيقاف ستة أعوام عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم، في إطار قضية فساد.

وقبل إعلان استمراره في رئاسة (فيفا) ، قال إنفانتينو في كلمة أمام ممثلي الاتحادات الوطنية ال211 الأعضاء في (فيفا) ، إن الاتحاد قد قطع مشوارا طويلا بعد أن ضربته سلسلة من فضائح الفساد التي أطاحت بمواطنه بلاتر من المنصب في 2015 .

وأضاف إنفانتينو :فترة الأعوام الثلاثة والأشهر الأربعة الماضية لم تكن مثالية بالطبع، بالتأكيد ارتكبت أخطاء، لقد حاولت تطوير نفسي واليوم لم يعد أحد يتحدث عن أزمات. ولا أحد يتحدث عن فضائح أو مزيد من الفساد.

وللمرة الأولى منذ عام 2007، عندما انتخب بلاتر رئيسا للفيفا لولاية ثالثة، لم تشهد الانتخابات تصويتا لاختبار الرئيس وذلك بعد أن صوت 197 مندوبا من ممثلي الاتحادات الأعضاء على تغيير القوانين وإتاحة التزكية.

وأثنى إنفانتينو على التطورات الإيجابية التي شهدتها الجوانب المالية وكذلك الشفافية في الفيفا، قائلا :لم يعد من الممكن في (فيفا) إخفاء الأرقام... نحن نعرف تحديدا من أين يأتي كل دولار وإلى أين يذهب.

ومع الاستفادة من عائدات كأس العالم 2018 التي استضافتها روسيا، أعلن (فيفا) عن فائض مالي قيمته 053ر1 مليار دولار للدورة ما بين عامي 2015 و2018 .

وبلغت عائدات كأس العالم 2018 وحدها 641ر4 مليار دولار، وهو ما يزيد بفارق 75ر1 مليار دولار على النسسخة السابقة من المونديال التي استضافتها البرازيل عام 2014 .

ومع ذلك، يتوقع (فيفا) خسائر بقيمة 624 مليون دولار في عام 2020 ، أما الاحتياطي، الذي انخفض إلى أقل من مليار دولار للمرة الأولى في عام 2017، فقد سجل ارتفاعا غير مسبوق ليصل إلى 745ر2 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2018 .

وكانت فضائح الفساد في (فيفا)، والتي أطاحت برئيسه السابق بلاتر وأسفرت عن اتهامات جنائية بحق عدد من مسؤوليه السابقين، قد أثارت مشكلات مالية بالاتحاد لأسباب عديدة منها التكاليف العالية للإجراءات القانونية، كما أن عددا من الجهات الراعية لم تجدد عقودها.

وقال إنفانتينو : مر (فيفا) بأسوأ أزمة له، بات الآن في وضع مالي قوي بشكل غير مسبوق.

ووعد إنفانتينو الاتحادات الوطنية الأعضاء بالفيفا بأنهم سيواصلوا الاستفادة بعد أن تلقوا 1ر1 ملاير دولار في الدورة ما بين عامي 2015 و2018 ، علما بأنهم تلقوا 326 مليون دولار فقط خلال الدورة السابقة.

وذكر إنفانتينو إنه جرى تخصيص 75ر1 مليار دولار للاتحادات الوطنية خلال الفترة حتى عام 2022 ، مؤكدا أن الاتحاد الدولي سيراقب عن كثب كيفية إنفاق الأموال.