"يويفا" يقرر تعليق العقوبات ضد ميلان

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" يوم الأربعاء أنه أوقف الإجراءات المتخذة ضد نادي ميلان الإيطالي بسبب عدم احترامه مبادئ اللعب المالي النظيف، وذلك حتى يحسم الأمر بالاستئناف المقدم إلى محكمة التحكيم الرياضي (كاس).

وأوضح الاتحاد الأوروبي في بيان: سيبقى وقف الاجراءات ساري المفعول حتى يتخذ قرار بالاستئناف المقدم إلى كاس.

وكان ميلان الذي أحرج في أبريل بسبب عدم قدرته على احترام الشروط المالية للاتحاد الأوروبي للسنوات الثلاث الأخيرة، مهددا بالاستبعاد من مسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) في أول موسم يتأهل اليها.

ويبدو قرار يوم الأربعاء كأنه المرحلة الثانية من المواجهة بين ميلان والاتحاد الأوروبي. ففي يونيو 2018، استبعد ميلان فعلا من النسخة المقبلة ليوروبا ليغ لعدم احترامه مبادىء اللعب المالي النظيف للفترة من 2014 الى 2017، وفي نهاية 2018، أعاد الاتحاد الأوروبي النظر في قراره، وأعلن فرض غرامة بقيمة 12 مليون يورو مع وقف التنفيذ، مهددا باستبعاده في موسم 2022-2023 أو موسم 2023-2024، إذا لم يحقق التوازن المالي حتى 30 يونيو 2021"

واستأنف ميلان أيضا هذا القرار أمام "كاس" التي لم تبت في الأمر حتى الآن، وينتظر القرارات المقبلة، ونظرا للديون الهائلة المترتبة عليه، عمد النادي إلى تقليص نفقاته.

وعلى الصعيد الرياضي، أنهى ميلان موسما معقدا فحل خامسا في الدوري بفارق نقطة عن جاره إنتر ميلان وآخر بطاقة مؤهلة الى دوري أبطال أوروبا، فضلا عن استقالة المدرب جينارو غاتوزو والمدير الرياضي البرازيلي ليوناردو.