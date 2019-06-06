الاتحاد الإنجليزي يُدين تصرفات جماهير المنتخب في بورتو

أدان الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تصرفات الجماهير الإنجليزية التي تورطت في مشاكل في مدينة بورتو يوم الأربعاء، قبل مواجهة هولندا في نصف نهائي دوري أمم أوروبا.

واتهمت الجماهير الإنجليزية، من قبل شرطة مكافحة الشغب، بعدما قيل إنها ألقت زجاجات على منطقة تجمع المشجعين بينما كانت الجماهير البرتغالية تتابع فريقها.

وتتواجد الجماهير الإنجليزية في مدينة بورتو من أجل متابعة المنتخب الإنجليزي في مباراته أمام نظيره الهولندي مساء يوم الخميس في الدور قبل النهائي ببطولة دوري أمم أوروبا.

وفي بيان صدر عبر موقع التواصل الاجتماعي على الانترنت "تويتر" ذكر الاتحاد الإنجليزي إنه يدين بشدة المشاهد التي شهدتها مدينة بورتو خلال الليل، أي شخص مسؤول عن هذا الإزعاج لا يمكن أن يكون مشجعا إنجليزيا حقيقيا وغير مرحب به في كرة القدم.

وأكد : إنهم مصدر إحراج للفريق، ولآلاف المشجعين اللذين يحسنون التصرف والذين يتبعون المنتخب الإنجليزي في الطريق الصحيح. نحن نتواصل مع وحدة شرطة كرة القدم البريطانية.