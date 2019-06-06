الصحف البرتغالية: كريستيانو رونالدو لا يقدر بثمن

أثنت الصحافة البرتغالية على قائد المنتخب كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، بعد الأهداف الثلاثة (هاتريك) التي سجلها وقاد بها المنتخب البرتغالي للتأهل إلى نهائي بطولة دوري أمم أوروبا.

وكتبت صحيفة "كوريو دا مانيا" على صفحتها الأولى يوم الخميس "عودة الملك" ، وذلك بعد الفوز على منتخب سويسرا 3 - 1في الدور قبل النهائي من البطولة، وذكرت الصحيفة أنه كان أداء خياليا لرونالدو وتوجه بتسجيل ثلاثة أهداف.

ويلتقي المنتخب البرتغالي في المباراة النهائية المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل، مع الفائز من المباراة التي تجمع المنتخبين الإنجليزي والهولندي والتي تقام في وقت لاحق من اليوم. ونشرت صحيفة "ذا ريكورد" الرياضية صورة كبيرة لرونالدو وهو يحتفل وعلقت لا يقدر بثمن.. البرتغال تشكره من أجل ليلة أخرى ولا في الأحلام.

وذكرت صحيفة أخرى، "أيه بولا" ، نفس الأمر مع عنوان "الملك كريستو" وصحبتها الصورة الرئيسية، وأضافت: رونالدو يأخذ ثلاث خطوات أخرى نحو الخلود ويصعد بالبرتغال لنهائي دوري أمم أوروبا.