القبض على رئيس الاتحاد الإفريقي في باريس

ذكرت تقارير إعلامية فرنسية، اليوم الخميس، أن رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أحمد أحمد، خضع للتحقيق في باريس بشأن اتهامات بالتورط في فساد مالي.

وأفادت صحيفة "جون أفريك" المتخصصة في الشؤون الإفريقية ومقرها الرئيسي باريس، أن أحمد أحمد خضع صباح يوم الخميس للتحقيق في النزل الذي يقيم به في العاصمة الفرنسية بمناسبة مشاركته في مراسم إعادة انتخاب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني اينفانتينو.

وبحسب الصحيفة، يرتبط التحقيق الذي أجرته الهيئة المركزية لمكافحة الفساد والجرائم المالية والضريبية، بفسخ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عقدا يربطه بشركة التجهيزات الرياضية الألمانية "بوما" من جانب واحد والتعاقد مع شركة "تكنيكال ستييل" الواقعة بمدينة "سيان سور مار" الفرنسية.

ونقلت الصحيفة عن السكرتير العام السابق "للكاف" المصري عمرو فهمي، أن أحمد أحمد وقع العقد مع الشركة الفرنسية لوجود قرابة مع أحد مديريها بكلفة تصل إلى 830 ألف دولار.

وكان أحمد أحمد رد على تلك الاتهامات في أبريل الماضي بأن العقد تم إمضاؤه بشكل "قانوني وشفاف".