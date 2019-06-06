كومان: دي ليخت يستحق الانتقال إلى نادٍ كبير

يعتقد رونالد كومان مدرب هولندا أن ماتيس دي ليخت مدافع أياكس أمستردام البالغ من العمر 19 عاما لم يكشف بالكامل عن كل مواهبه ويستحق الانتقال إلى ناد كبير.

وتألق دي ليخت مع أياكس في طريقه لقبل نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وربطته تكهنات لوسائل إعلام باحتمال الانتقال إلى العديد من الأندية الأوروبية الكبرى.

وقال كومان الذي سيلعب فريقه مع إنجلترا في الدور قبل النهائي لدوري الأمم يوم الخميس :لتصبح نجما فانك تحتاج إلى الفوز بألقاب كبرى. قدم ماتيس موسما رائعا في دوري الأبطال ويحق له اختيار الأفضل لمستقبله.

وأضاف مدرب هولندا الذي ذكرت تقارير أن ناديه السابق برشلونة يرغب في التعاقد مع قلب الدفاع :يملك قدرات كبيرة رغم انه في 19 من عمره. يبدو في بعض الأحيان وكأنه يملك خبرة لاعب في 25 من عمره.

وتابع :كان من الرائع أن يتألق أياكس في دوري الأبطال في أكبر مسابقة أمام أفضل الفرق. هذا ما يطور أداء اللاعبين الشبان. يتحلى دي ليخت باحترافية كبيرة وهو لاعب ذكي جدا ويتدرب بقوة وأمامه مساحة كبيرة للتحسن لانه لم يكشف عن كل قدراته بعد، سيتطور إلى الأفضل خلال سنوات قليلة وأتمنى أن يختار ناديا كبيرا فهو يستحق ذلك.

وقال كومان إنه تحدث إلى المدافع عن خططه لكنه لم يكشف عن تفاصيل الحوار بينهما.

وفازت إنجلترا بآخر مواجهة أمام هولندا وكانت 1-صفر وديا في مارس من العام الماضي لكن كومان يعتقد أن فريقه قلص الفوارق مع منافسه.

وتابع :لم تبلغ إنجلترا المركز الرابع في تصنيف الفيفا من فراغ. في آخر مرة التقيناها لم نلعب جيدا.. لكني اعتقد اننا اقتربنا منها الآن وتحدوني ثقة كبيرة في قدرتنا على الفوز عليها.