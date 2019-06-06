لاتسيو يقطع الطريق على ميلان.. ويمدد تعاقده مع إنزاغي

أعلن نادي لاتسيو، ثامن الدوري الإيطالي لكرة القدم، يوم الخميس تمديد عقد مدربه سيموني إنزاغي حتى عام 2021، ما يضع عملياً حداً للتقارير التي رجحت انتقاله إلى فريق إيطالي آخر الموسم المقبل.

وأفاد نادي العاصمة في بيان: قرار مواصلة الدرب معا هو نتيجة تخطيط مشترك، يعزز العلاقة بين الطرفين ويضمن الإرادة المشتركة اللازمة لبلوغ الأهداف الرياضية المحددة.

وسبق للمهاجم السابق أن دافع عن ألوان الفريق كلاعب لفترة 11 عاما، أحرز خلالها معه لقبه الأخير في الدوري المحلي، وذلك عام 2000، أما منصب المدير الفني فيتولاه إنزاغي (43 عاما) في لاتسيو منذ صيف 2017، وقاده في العام ذاته الى إحراز الكأس السوبر الإيطالية، وقاده إلى إحراز لقب كأس إيطاليا على حساب أتالانتا (2-صفر)، ما أهله للمشاركة في الموسم المقبل في مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، بغض النظر عن مركزه الثامن في البطولة المحلية.

وأوردت تقارير إيطالية في الآونة الأخيرة اسم إنزاغي كمرشح محتمل لتولي منصب المدرب في يوفنتوس بطل المواسم الثمانية الماضية خلفا لماسيميليانو أليغري، أو ميلان الذي افترق عن مدربه جينارو غاتوزو.