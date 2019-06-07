تشيلسي يطعن على قرار حرمانه من التعاقدات

قدم نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم يوم الجمعة طعنا أمام المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي (كاس) على قرار الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) والذي يحظر على النادي إبرام أي تعاقدات جديدة مع لاعبين في فترتي الانتقالات الحالية والمقبلة.

وكان (فيفا) فرض هذا الحظر على تشيلسي بسبب انتهاكه قواعد التعاقد مع لاعبين قصر (دون 18 عاما)، وفي ظل هذا الحظر ، لا يستطيع تشيلسي ضم أي لاعب جديد حتى فبراير 2020.

وتختتم فترة الانتقالات الحالية في الثامن من أغسطس المقبل ولكن (كاس) أكدت في بيان لها: من الصعب أن تحدد حاليا الوقت الذي سيتخذ فيه القرار.