صحافي يؤكد إطلاق سراح رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم

أكد الصحافي ساماندرا كونتي أنه تم إطلاق سراح أحمد أحمد يوم الخميس، بعدما تم القبض عليه من قبل السلطات الفرنسية والتحقيق معه في وقت سابق من اليوم نفسه.

وقال كونتي خلال نشرة الرياضة في "العربية": رئيس اتحاد سيشل تم إبلاغه بأن أحمد أحمد أطلق سراحه، ونحن لا نعلم إذا سمح له بمغادرة فرنسا أم مازال تحت الإقامة الجبرية.

وحول الاتهامات، قال كونتي: فسخ عقده مع الشركة الفرنسية هو ما وضعه تحت التحقيق، وأيضا إشاعات استخدامه أموالا دون وجه حق لشراء بعض الممتلكات في مدغشقر.

وأضاف كونتي وقال: كنت أشعر بأن بعض أعضاء وفد "كاف" أصيبوا بصدمة بعد التحقيق مع أحمد أحمد، وأرى أن اعتقاله يذكرنا بما حدث مع مسؤولي فيفا سابقا.