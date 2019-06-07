ماركا: انتقال هازارد إلى ريال مدريد.. أصبح حقيقة

عرض متجر ريال مدريد الرسمي في مختلف أنحاء إسبانيا، يوم الجمعة، القميص الجديد للنادي بأسماء وأرقام اللاعبين، من ضمنهم البلجيكي إيدين هازارد، في إشارة إلى إتمام صفقة انتقاله من تشيلسي الإنجليزي إلى العاصمة مدريد.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية: أفاد المتجر الرسمي لريال مدريد أن الصور التي انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي لقميص هازارد صحيحة، وأن القميص معروض للبيع بالفعل مقابل 147 يورو.

وأضافت الصحيفة: تؤكد الصورة أنه سيحصل على الرقم 7، وأن توقيع هازارد لريال مدريد بات حقيقة، وبعد حصول الدولي البلجيكي على رقم ماريانو، يجب على المهاجم مغادرة النادي أو البحث عن رقم آخر.