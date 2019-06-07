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مونديال الشباب: أوكرانيا تعبر كولومبيا وتتأهل إلى نصف النهائي

المصدر: ووتش - د ب أ
جانب من لقاء كولومبيا وأوكرانيا
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واصل المنتخب الأوكراني لكرة القدم انطلاقته في بطولة كأس العالم للشباب (تحت 20 عاما) المقامة حاليا في بولندا وتأهل إلى الدور قبل النهائي للبطولة بتغلبه على نظيره الكولومبي 1 - صفر يوم الجمعة في دور الثمانية للبطولة.

وحسم المنتخب الأوكراني المباراة لصالحه بهدف نظيف سجله دانيلو سكان في الدقيقة 11.

ويلتقي المنتخب الأوكراني في المربع الذهبي مع الفائز من مباراة دور الثمانية المقررة يوم الجمعة بين منتخبي إيطاليا ومالي.

وأنهى المنتخب الكولومبي المباراة بعشرة لاعبين فقط بعد طرد لاعبه يوهان كاربونيرو في الدقيقة 85 لنيله الإنذار الثاني في المباراة التي حفلت بالخشونة والإنذارات للفريقين خاصة المنتخب الكولومبي.

كلمات دالّة

#أوكرانيا, #مونديال, #كولومبيا

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