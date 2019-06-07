نيمار: أشعر بحب كبير من الجميع

وجه نجم كرة القدم البرازيلي الدولي نيمار دا سيلفا الشكر لكل من وقف بجانبه وسانده خلال المحنة التي مر بها مؤخرا بسبب اتهام سيدة له باغتصابها.

وقال نيمار، بعد الاستماع لأقواله في قسم شرطة في شمال مدينة ريو دي جانيرو ، والذي استغرق نحو ساعتين: أود توجيه الشكر والتحية لكل الأصدقاء والمشجعين ولجميع من وقفوا بجانبي.

وأضاف ، في تصريحاته لوسائل الإعلام لدى خروجه من قسم الشرطة: أشكر الجميع على هذا الحب. أشعر بحب كبير من الجميع.

وكان نيمار توجه إلى قسم الشرطة مستندا على عكازين، بسبب الإصابة التي تعرض لها بتمزق في أربطة الكاحل خلال مباراة المنتخب البرازيلي الودية أمام المنتخب القطري يوم الأربعاء. وجلس نيمار على مقعد متحرك بعد وصوله إلى القسم للتنقل بسهولة بداخله.

وأبعدت الإصابة نيمار من قائمة المنتخب البرازيلي الذي يستعد للمشاركة في كأس أمم أميركا الجنوبية (كوبا أميركا) 2019 بالبرازيل.

وخلال الإدلاء بأقواله، قدم نيمار بيانات وصورا للسيدة البرازيلية ناغيلا تريندادي التي اتهمته باغتصابها بأحد فنادق العاصمة الفرنسية باريس مؤكدا أنه بريء من تهمة الاغتصاب.

وتحدثت مايرا فيرنانديز محامية نيمار أيضا لوسائل الإعلام وقالت: نيمار أدلى بشهادته. يسعى للتخلص من هذه القصية بأسرع وقت ممكن، وسيعمل على توضيح كل شيء. أثق تماما في براءة موكلي. قدم كل الإثباتات المتاحة لكن القضية سرية.

وكانت تريندادي اتهمت نيمار بأنه اغتصبها في 15 مايو المنقضي بباريس وأوضحت أنها تواصلت معه عبر موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي وأنها حجز لها تذكرة الطيران إلى باريس.

وبعدما وجهت تريندادي الاتهام إليه في 31 مايو المنقضي، نشر اللاعب مقطعا مصورا على "إنستغرام" يشرح فيه ما حدث كما نشر من خلاله جميع المحادثات والصور المتبادلة بينهما على تطبيق "واتس آب".