هولندا تصعق إنجلترا وتضرب موعداً مع البرتغال في النهائي

قلبت هولندا تأخرها أمام إنجلترا واستفادت من أخطائها الدفاعية لتفوز عليها 3 - 1، وتبلغ نهائي دوري الأمم الأوروبية في كرة القدم يوم الخميس في غيمارايش.

وسجل للفائز ماتياس دي ليخت (73) وكايل ووكر (97 خطأ في مرمى فريقه) وكوينسي بروميس (114)، وللخاسر ماركوس راشفورد (32 من ركلة جزاء). وتلتقي هولندا يوم الأحد في المباراة النهائية البرتغال المضيفة والفائزة يوم الأربعاء على سويسرا بالنتيجة عينها.

وتابعت هولندا تعويض تراجعها في السنوات الأخيرة عندما عجزت عن التأهل إلى كأس العالم 2018 وكأس أوروبا 2016. وبرغم خسارة منتخب "الطواحين" مباراته الافتتاحية المثيرة ضد المانيا 2-3 في تصفيات كأس أوروبا 2020، إلا ان جماهيره مطمئنة لعودته قريبا الى المسابقات الكبرى.

وأثبت رجال المدرب رونالد كومان ان فوزهم على فرنسا بطلة العالم والمانيا في دور المجموعات لم يكن على سبيل الصدفة، كما تألق نجوم نادي أياكس امستردام الشبان الذين فاجأوا المتابعين ببلوغهم نصف نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بعد إقصاء ريال مدريد الاسباني حامل اللقب ويوفنتوس الإيطالي قبل السقوط بشق النفس ضد توتنهام الإنجليزي.

في المقابل، تخوض إنجلترا البطولة بعد بلوغها نصف نهائي المونديال الأخير وتحقيقها انتصارات لافتة على أمثال إسبانيا وكرواتيا في دور المجموعات لدوري الأمم، فبلغت تشكيلة المدرب غاريث ساوثغيت نصف النهائي الثاني تواليا في غضون 12 شهرا.

واستهلت إنكلترا المباراة دون لاعبي ليفربول وتوتنهام الذين خاضوا يوم السبت الماضي نهائي دوري أبطال أوروبا في مدريد.