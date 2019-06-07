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ويليان بديلاً لنيمار في كوبا أميركا

المصدر: ساو باولو - رويترز
ويليان ونيمار خلال تدريبات سابقة للمنتخب البرازيلي
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قال الاتحاد البرازيلي لكرة القدم يوم الجمعة إن مسؤولي المنتخب استدعوا ويليان لاعب تشيلسي ليحل بدلا من نيمار المصاب في التشكيلة التي تستعد لخوض كأس كوبا أميركا هذا الشهر.

وانسحب نيمار من التشكيلة يوم الخميس بعد إصابته بتمزق في أربطة الكاحل الأيمن في الشوط الأول من مباراة انتهت بالفوز 2-صفر وديا على قطر في الليلة السابقة.

وخاض ويليان 65 مباراة دولية وسجل ثمانية أهداف مع منتخب بلاده، ويتوقع أن ينضم إلى التشكيلة في بورتو أليغري يوم السبت، حيث ستواجه البرازيل نظيرتها هندوراس في آخر مباراة استعدادية يوم الأحد.

وكانت آخر مباراة يلعبها ويليان في 29 مايو عندما فاز تشيلسي على أرسنال في نهائي الدوري الأوروبي في باكو، وتبدأ البرازيل مشوارها في كأس كوبا أميركا بمواجهة بوليفيا في ساو باولو في 14 يونيو.

كلمات دالّة

#نيمار, #البرازيل, #ويليان

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