أوكرانيا تكتسح صربيا بخماسية.. والتشيك تهزم بلغاريا

المصدر: كييف - د ب أ

عزز المنتخب الأوكراني صدارته للمجموعة الثانية بالتصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2020) بفوزه على المنتخب الصربي 5 - صفر يوم الجمعة في الجولة الثالثة من المجموعة والتي شهدت أيضا تعادل ليتوانيا مع لوكسمبرغ 1-1.

وسجل أهداف المنتخب الأوكراني فيكتور تسيغانكوف (هدفين)في الدقيقتين 26 و28 ويفجن كونوبليانكا (هدفين) في الدقيقتين 46 و75 ورومالن ياريمتشيكو في الدقيقة 59.

وعزز المنتخب الأوكراني صدارته للترتيب برصيد سبع نقاط، وتجمد رصيد المنتخب الصربي عند نقطة واحدة في قاع الترتيب.

وفي المباراة الثانية، تعادل منتخب لوكسمبورغ مع ضيفه منتخب ليتوانيا 1-1.

وسجل هدف منتخب لوكسمبورغ جيرسون رودريجيز في الدقيقة 20، فيما سجل هدف ليتوانيا أرفيداس نوفايكوفاس في الدقيقة 74. وشهدت المباراة طرد ساوليوس ميكوليوناس في الدقيقة 42.

ورفع منتخب لوكسمبورغ رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثاني وتوقف رصيد منتخب ليتوانيا عند نقطة في المركز الرابع قبل الأخير.

وانتزع منتخب جورجيا لكرة القدم أول ثلاث نقاط في التصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة أمم أوروبا (يورو 2020)، بفوزه يوم الجمعة على جبل طارق 3 - صفر في المرحلة الثالثة من المجموعة الرابعة.

وسجل أهداف منتخب جورجيا فاليريات جفيليا في الدقيقة 30 وجيورجي بابوناشفيلي في الدقيقة 59 وفاتو أرفيلادزي في الدقيقة 76 من ركلة جزاء.

وحصد منتخب جورجيا أول ثلاث نقاط ليحتل المركز الثالث، بفارق نقطة خلف منتخب سويسرا، وظل منتخب جبل طارق بلا نقاط في قاع الترتيب.

وكان منتخب جورجيا خاض مباراتين في التصفيات أمام سويسرا وخسرها بهدفين نظيفين وأمام إيرلندا وخسرها بهدف نظيف، فيما خاض منتخب جبل طارق مباراة واحدة خسرها أمام إيرلندا صفر - 1.

وقلب المنتخب التشيكي تأخره بهدف نظيف أمام ضيفه البلغاري إلى فوز 2 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى بالتصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2020)، وشهدت أيضا هذه الجولة تعادل منتخب كوسوفو مع مونتينيغرو (الجبل الأسود) 1/1.

وتقدم المنتخب البلغاري بهدف سجله إسماعيل عيسى للمنتخب البلغاري في الدقيقة الثالثة، وتعادل المنتخب التشيكي عن طريق باتريك ستشيك في الدقيقة 19 قبل أن يسجل نفس اللاعب الهدف الثاني.

وبهذا الفوز حصد المنتخب التشيكي أول ثلاث نقاط له في التصفيات ليحتل المركز الثاني، وتوقف رصدي المنتخب البلغاري عند نقطتين.

وفي المباراة الثانية، تعادل منتخب كوسوفو مع مضيفه مونتينيغرو 1-1.

وسجل هدف منتخب كوسوفو ميلوت ريشكا في الدقيقة 25، وتعادل منتخب مونتينيغرو عن طريق ستيفان ميوغوسا في الدقيقة 69.

ورفع منتخب كوسوفو رصيده إلى نقطتين في المركز الثاني، كما رفع منتخب مونتينيغرو رصيده إلى نقطتين في المركز الأخير.