الإكوادور تقصي أميركا وتبلغ نصف نهائي مونديال الشباب

تأهل منتخب الإكوادور إلى الدور قبل النهائي ببطولة كأس العالم لكرة القدم للشباب، وذلك بعد فوزه على المنتخب الأميركي 2 - 1 يوم السبت في دور الثمانية من البطولة.

وتقدم منتخب الإكوادور بهدف سجله خوسيه سيفوينتيس في الدقيقة 30 ثم تعادل المنتخب الأميركي عن طريق تيم ويا في الدقيقة 36 قبل أن يسجل جون إسبينوزا الهدف الثاني لمنتخب الإكوادور في الدقيقة 42.

وتأهل منتخب الإكوادور لهذا الدور من بين أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثالث في دور المجموعات ثم تغلب على أوروغواي 3 - 1 في دور الستة عشر.

فيما تأهل المنتخب الأميركي بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الرابعة خلف المنتخب الأوكراني ثم تغلب على نظيره الفرنسي 3 - 2 في دور الستة عشر. ويلتقي منتخب الإكوادور في الدور قبل النهائي مع الفائز من المباراة التي تجمع بين كوريا الجنوبية والسنغال في وقت لاحق.

وجاءت بداية المباراة متوسطة المستوى وسرعان ما فرض منتخب الإكوادور سيطرته على مجريات اللعب وبادر بشن هجمات على مرمى المنتخب الأميركي الذي تراجع لوسط ملعبه لامتصاص حماس المنافس واعتمد على شن الهجمات المرتدة.

ولم تشهد كافة محاولات الفريقين خطورة حقيقية على المرميين لينحصر اللعب في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 20 والتي شهدت تسديدة قوية من أليكس مينديز، لاعب المنتخب الأميركي لكن مويسيس راميريز حارس منتخب الإكوادور تصدى لها على مرتين. وأعطت هذه الهجمة الثقة للاعبي المنتخب الأميركي الذين تخلوا قليلا عن حذرهم الدفاعي وبدأوا يتقاسمون السيطرة على مجريات اللعب مع منتخب الإكوادور لكن المنتخبين فشلا في تشكيل أي خطورة تذكر على المرميين، لينحصر اللعب مرة أخرى في وسط الملعب.

وظل اللعب منحصرا في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 30 والتي شهدت أولى أهداف اللقاء عندما انطلق خوسيه سيفوينتيس بالكرة من الناحية اليسرى حتى وصل على حدود منطقة جزاء المنتخب الأميركي قبل أن يسدد كرة صاروخية عانقت الشباك. كثف المنتخب الأميركي من هجماته بحثا عن تسجيل هدف التعادل، مستغلا تراجع منتخب الإكوادور للحفاظ على تقدمه.

وكاد المنتخب الأميركي يعادل النتيجة في الدقيقة 34 من خلال تسديدة قوية للاعب أليكس مينديز من ركلة حرة من خارج منطقة الجزاء لكن كرته مرت بجوار القائم الأيمن للحارس راميريز. وفي الدقيقة 36 سجل المنتخب الأميركي هدف التعادل عندما لعبت ركلة ركنية داخل منطقة جزاء منتخب الإكوادور لتحدث حالة من الارتباك قبل أن تصل الكرة إلى تيم ويا الذي سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء لتعانق الشباك. وفي الدقيقة 42 انطلق سيرجينو ديست بالكرة من الناحية اليمنى ليدخل وسط الملعب قبل أن يسدد كرة قوية لكنها علت العارضة. ورد منتخب الإكوادور بتسجيل هدف ثان عندما سدد جونزالو بلاتا كرة قوية اصطدمت بالعارضة لترتد إلى ليوناردو كامبانا داخل منطقة الست ياردات ليمررها إلى جون إسبيونزا الذي وضعها إلى داخل المرمى لكن الحكم احتسب تسللا على إسبيونزا قبل أن يعود لتقنية حكم الفيديو المساعد (فار) الذي أكد صحة الهدف. ولم تشهد الدقائق المتبقية من هذا الشوط أي جديد ليطلق الحكم صافرة نهايته بتقدم منتخب الإكوادور 2 - 1.

ومع بداية الشوط الثاني، كثف منتخب الإكوادور من هجماته بحثا عن تسجيل هدف ثالث يؤمن به تقدمه وسط تراجع وارتباك غير مبرر من لاعبي المنتخب الأميركي. وعلى عكس سير اللعب كاد المنتخب الأميركي أن يعادل النتيجة في الدقيقة 58 عندما توغل أولي لانز بالكرة في الناحية اليمنى ومررها إلى سيبستيان سوتو داخل منطقة الجزاء ليقابلها بتسديدة قوية لحظة خروج الحارس من مرماه لكن كرته اصطدمت بالشباك الخارجية. تراجع منتخب الإكوادور لوسط ملعبه للحفاظ على تقدمه وسط هجوم مكثف من جانب المنتخب الأميركي. ورغم الهجوم المتتالي للمنتخب الأميركي إلا أن الخطورة كانت من نصيب الهجمات المرتدة لمنتخب الإكوادور. وفي الدقيقة 68 كاد منتخب الإكوادوار من هجمة مرتدة أن يسجل الهدف الثالث عندما مرر إسبيونزا كرة عرضية داخل منطقة الجزاء ارتقى إليها ألكسندر ألفارادو وقابلها بضربة رأس لكن الحارس ديفيد أوتشوا تألق وأنقذ الكرة.

وكاد منتخب الإكوادور أن يسجل الهدف الثالث عندما لعبت ركلة حرة من الناحية اليمنى داخل منطقة جزاء المنتخب الأميركي ارتقى إليها جاكسون بوروزو وقابلها بضربة رأس لكنها اصطدمت بالعارضة. وكاد المنتخب الأميركي يسجل هدف التعادل في الدقيقة 74 عندما استلم سيرجينو ديست الكرة على حدود منطقة جزاء منتخب الإكوادور في الناحية اليمنى وسدد كرة أرضية قوية اصطدمت بالشباك الخارجية.

كثف المنتخب الأميركي من هجماته بحثا عن تسجيل هدف التعادل وهو ما أظهر مساحات خالية في دفاعه بدا منتخب الإكوادور استغلالها في شن هجمات مرتدة خطيرة ولكنهما فشلا في تشكيل أي خطورة على المرميين لتمر الدقائق بدون جديد قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بفوز منتخب الإكوادور 2 - 1.