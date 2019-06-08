بطلة العالم تسعى للمحافظة على صدارة المجموعة في تصفيات يورو 2020

تخوض فرنسا بطلة العالم، تصفيات كأس أوروبا 2020 وهدفها الفوز بالثنائية، وهو إنجاز ذاقه الديوك في عام 1998 بتحقيق كأس العالم وعام 2000 برفع كأس أمم أوروبا.

وما زال يعتمد ديشان مدرب فرنسا، على التشكيلة الأساسية نفسها التي قادته للمجد في روسيا باستثناء غياب المصاب لوكاس هرنانديز المنضم حديثا لبايرن ميونخ.

وتظهر أسماء جديدة شابة في قائمة فرنسا، وخصوصا من نادي ليون، كالظهير الأيسر ليو ديبوا ولاعب الوسط تانغاي إندومبيلي.

وستسعى تركيا لخطف الصدارة من فرنسا في المجموعة الثامنة، إذ تتعادل في النقاط مع نظيرتها، وتتأخر عنها بفراق الأهداف.

وستعول تركيا على المدرب المخضرم شينول غونيش، ولاعبون سبان مثل جنكيز أوندار، جناح روما الإيطالي، وأوزان كاباك مدافع شتوتغارت، وزكي سيليك المتألق مع ليل الفرنسي أو غوفين يالسين ذي الثامنة عشر ربيعا.