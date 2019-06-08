تيم يتجاوز ديوكوفيتش ويلاقي نادال في نهائي رولان غاروس

صعد النمساوي دومينيك تيم إلى الدور النهائي في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان غاروس)، بعدما تغلب على النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول على العالم 6 / 2 و3 / 6 و7 / 5 و5 / 7 و7 / 5 يوم السبت في الدور قبل النهائي للبطولة.

وتأهل تيم بذلك لمواجهة النجم الإسباني رافاييل نادال، الملقب باسم "ملك الملاعب الرملية"، في نهائي البطولة للموسم الثاني على التوالي.

واحتاج تيم إلى أربع ساعات و13 دقيقة لحسم المباراة التي توقفت أكثر من مرة بسبب الأمطار، وقد حرم ديوكوفيتش من تكرار إنجاز التتويج بأربعة ألقاب متتالية في بطولات "غراند سلام" الأربع الكبرى.

كذلك حرم تيم النجم الصربي من تحقيق الانتصار العاشر على التوالي في مباريات الدور قبل النهائي ببطولات غراند سلام.

وكان الطقس السيئ قد تسبب في توقف المباراة يوم الجمعة عندما كان ثيم متقدما في المجموعة الثالثة 3 / 1 ، واستأنفت المباراة اليوم لكن اللعب توقف مجددا بسبب الأمطار عندما كان ثيم متقدما على ديوكوفيتش 6 / 2 و3 / 6 و7 / 5 و5 / 7 و4 / 1 .

بعدها تواصل اللعب ونجح تيم في الحفاظ على تركيزه لينهي المباراة فائزا ويعبر إلى النهائي. وكان تيم قد خسر نهائي البطولة في العام الماضي أمام نادال بثلاث مجموعات متتالية، ليتوج نادال باللقب الحادي عشر له في رولا غاروس.

وحسم نادال تأهله إلى نهائي النسخة الحالية بالفوز على النجم السويسري روجيه فيدرر، الحائز على 20 لقبا في جراند سلام، 6 / 3 و6 / 4 و6 / 2 يوم الجمعة.

وتجدر الإشارة إلى أن نادال لم يسبق له الهزيمة في الدور النهائي لرولان غاروس، كما يتفوق على ثيم 8 / 4 من حيث عدد مرات الفوز والهزيمة في سجل المباريات التي جمعت بينهما، لكن تيم تغلب عليه مؤخرا في طريقه للتتويج بلقب بطولة برشلونة المفتوحة.