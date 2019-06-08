مسؤول في الاتحاد البرازيلي لـ"العربية": إصابة نيمار حقيقية و"التهمة" محاولة لابتزازه

أكد روميو كاسترو، مسؤول لجنة المسابقات في الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، أن إصابة نيمار حقيقية ولا علاقة لها بتهم الاغتصاب التي وجهت له، مضيفا أن هذه التهم هي محاولة لابتزازه فقط.

وقال روميو في مقابلة مع "العربية": تحضيرات البرازيل رائعة، كما أن تيتي استدعى بعض اللاعبين الجدد، خاصة أن إصابة نيمار غيرت الخطط، ونحن نسعى لتحقيق بطولة كوبا أميركا ونسيان كابوس مونديال 2014 و2018.

وحول غياب نيمار عن كوبا أميركا، قال روميو "الإصابة التي تعرض لها نيمار كانت حقيقية والصور أثبتت ذلك، ولا علاقة لها بالإشاعات التي تقول إنه يدعي الإصابة" مضيفا أن تهم الاغتصاب الأخيرة لا تمت للحقيقة بصلة، وأنها محاولات لابتزازه فقط.