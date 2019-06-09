تشيلسي يدخل السباق للحصول على خدمات ليون بيلي

كشفت تقارير إعلامية في بريطانيا أن نادي تشيلسي الإنجليزي مهتم بضم ليون بيلي لاعب وسط باير ليفركوزن الألماني كبديل للبلجيكي إيدن هازارد الذي انضم إلى ريال مدريد بشكل رسمي قبل أيام.

وأوضحت صحيفة "ميل أون صانداي" البريطانية الصادرة يوم الأحد أن اهتمام النادي الإنجليزي الفائز ببطولة الدوري الأوروبي بضم اللاعب الجامايكي الصاعد (21 عاماً) ازداد بسبب رحيل هازارد.

في الوقت نفسه، ذكرت الصحيفة أن على تشيلسي أولا أن ينجح في مساعيه أمام المحكمة الرياضية الدولية للطعن على قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بمنعه من ضم لاعبين جدد أو لإصدار تعليق مؤقت لهذه العقوبة.

وكان الاتحاد الدولي قد أصدر هذه العقوبة بحق تشيلسي بدعوى انتهاك لوائح التعاقد مع لاعبين تحت 18 عاما من خارج أوروبا (في 29 حالة) كما تم تغريمه بـ 600 ألف فرنك سويسري.

وينص قرار فيفا على عدم إصدار تصاريح لعب للاعبين الذين يضمهم تشيلسي حتى نهاية يونيو 2020، وقالت الصحيفة إن النادي يمكنه ضم محترفين جدد لكن هؤلاء المحترفين لا يمكنهم اللعب لصالح تشيلسي لأنهم لن يحصلوا على تصريح باللعب قبل حلول الموعد المشار إليه في قرار الفيفا.

وكان بيلي خاض موسما متوسطا مع ليفركوزن لكن أداءه تحسن بعد رحيل المدير الفني هايكو هرليش وقدوم المدير الفني الجديد بيتر بوش، ويرتبط بيلي مع ليفركوزن بعقد مستمر حتى 2023، لكن يبدو أن الرحيل إلى ناد آخر ستكون له تكلفة عالية.

يذكر أنه بعد رحيل يوليان برانت إلى بوروسيا دورتموند، من المتوقع أن يصبح ليفركوزن أقل اهتماما برحيل لاعب آخر من اللاعبين الصاعدين.