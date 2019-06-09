تفوق برتغالي على هولندا في 10 لقاءات سابقة

تسعى البرتغال وضيفتها هولندا، لنيل شرف رفع النسخة الأولى لكأس دوري الأمم الأوروبية في المباراة النهائية على ملعب دراغاو يوم الأحد، لتكون المواجهة الـ11 التي تجمعهما.

وبدأ تاريخ مواجهات المنتخبين، قبل 29 عاماً، لعبا خلال هذه الفترة 10 مباريات، فازت البرتغال في 5، و تفوقت هولندا في مناسبتين، فيما ساد التعادل 3 مرات.

وتعود بداية المواجهات إلى تصفيات يورو 1992، و خلالها استطاع كل منهما الفوز على الآخر بالنتيجة نفسها، هدف دون رد.

وفي يورو 2004، التقى المنتخبان في نصف النهائي، وشقت البرتغال طريقها نحو النهائي بهدفي رونالدو و مانيتش محققة الفوز على هولندا، قبل أن تخسر النهائي أمام اليونان.

وبعدها بعامين، ملحمة نورنبرغ في الدور الثاني لكأس العالم 2006 بألمانيا،، إذ دخلت المباراة التاريخ عندما أشهر الحكم الروسي فالنتين إيفانوف، 4 بطاقات حمراء، و16 بطاقة صفراء، وهو رقمٌ غير مسبوق في مباريات المونديال، وفازت حينها البرتغال بهدف مانيتش الذي أقصى هولندا من المنافسة، لكنها خرجت من نصف النهائي على يد فرنسا.

وكانت آخر المباريات الرسمية بينهما، في نصف نهائي يورو 2012، وكررت البرتغال حينها تفوقها بهدفي كريستيانو، لتحقق بعدها اللقب الأوروبي الأول في تاريخها على حساب فرنسا المستضيفة.

ولم تشهد مواجهات المنتخبين تعادلاً سلبياً من قبل كما أن كريستيانو رونالدو يعد هداف المواجهات بينهما برصيد أربعة أهداف.